Un articolo descrive la filosofia di vita svedese chiamata Lagom, che si basa sull’equilibrio e sulla moderazione. Viene spiegato che questa filosofia si oppone alla tendenza moderna di accumulare successo, denaro e impegni, promuovendo invece uno stile di vita più equilibrato. Non vengono fornite opinioni o valutazioni, solo una descrizione della concezione di questa filosofia come alternativa alle abitudini più consumistiche e frenetiche.

In un mondo che sembra premiare sempre il “di più”, ovvero più successo, più denaro, più impegni, più velocità, esiste una filosofia di vita che va nella direzione opposta. Arriva dalla Svezia e si riassume in una sola parola: Lagom. Non risulta semplice tradurre questo termine in italiano, l’espressione più vicina potrebbe essere “quanto basta”, “né troppo, né troppo poco”. Il Lagom però è molto più di una misura, è un modo di vivere fondato sull’equilibrio, sulla moderazione e sulla ricerca di un benessere totalizzante. Dal punto di vista psicologico, questa filosofia risulta come un antidoto alla cultura dell’eccesso che caratterizza molte società contemporanee. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Lagom: il segreto svedese della felicità sta nell’equilibrio

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