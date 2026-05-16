Retrocessione Chieti calcio Marsilio | Prudenza equilibrio e responsabilità nell' interesse della correttezza sportiva

Il Chieti Calcio è al centro di una procedura di retrocessione, che ha suscitato reazioni tra le autorità regionali. Il presidente della regione ha dichiarato di seguire con attenzione la vicenda, sottolineando l'importanza che la società ha per la comunità locale e per l'intera area. Ha invitato a mantenere prudenza, equilibrio e responsabilità nel trattare la questione, senza entrare nel merito delle motivazioni legali o delle decisioni tecniche che riguardano il caso.

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