Nel fine settimana, il maltempo interesserà Lombardia e Milano, con piogge e temporali previsti. Le temperature si manterranno nella media stagionale, dopo un periodo di caldo intenso. La situazione meteo cambia rispetto ai giorni precedenti, caratterizzati da temperature elevate e condizioni di afa persistente. Non sono previste ondate di calore, ma il maltempo potrebbe influenzare le attività all’aperto nei prossimi giorni.

Milano, 22 luglio 2026 – Beltempo e temperature finalmente "umane”: a Milano e in Lombardia finalmente non si boccheggia più e la tremenda estate che abbiamo vissuto finora ci sta dando una tregua. La terza ondata di caldo ha lasciato la sua morsa da qualche giorno e sicuramente sarà così per i prossimi giorni. Almeno secondo le previsioni meteo per la regione stilate da Arpa Lombardia, Centro Fisico Prealpino e 3BMeteo. Da oggi al fine settimana avremo condizioni blandamente stabili a causa dell’avvicinamento di un’area di bassa pressione da nord che trascina aria più fresca in quota; la parte più interessata da questa discesa sarà la penisola balcanica, mentre la nostra regione resterà sotto l’influsso di correnti più secche settentrionali e nord-occidentali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - L’afa dà una tregua: a Milano e in Lombardia sole e temperature nella media. Ma nel weekend arriva il maltempo

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