L'acido ialuronico è un ingrediente chiave nella cura della pelle durante i mesi caldi, poiché aiuta a prevenire la disidratazione causata da sole, caldo e salsedine. Sebbene la protezione solare sia spesso al centro dell'attenzione in estate, l'acido ialuronico svolge un ruolo importante nel mantenere l'idratazione cutanea. La sua presenza nella routine di skincare estiva può contribuire a preservare l'elasticità e la compattezza della pelle.

Quando si parla di skincare estiva ci si concentra quasi sempre sulla protezione solare. Eppure c’è un altro ingrediente che merita un posto fisso nella beauty routine dell’estate, l’ acido ialuronico. Diversamente da altri attivi come il retinolo o l’acido glicolico, durante l’estate si può e si dovrebbe continuare a usarlo, perché aiuta la pelle a contrastare uno degli effetti più comuni di sole, caldo e salsedine, ovvero la disidratazione. Acido ialuronico in estate per “salvare” la pelle. L’acido ialuronico è una sostanza naturalmente presente nel nostro organismo e ha la capacità di trattenere grandi quantità di acqua. Con il passare... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'acido ialuronico è un attivo fondamentale nei mesi più caldi, perché aiuta la pelle a contrastare uno degli effetti più comuni di sole, caldo e salsedine: la disidratazione

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Acido Ialuronico: 5 cose che (forse) non sai!

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