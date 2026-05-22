Neonati e primi caldi come proteggere la pelle dei più piccoli dal sole | i consigli dell' esperta alle mamme
Con l’arrivo dei primi caldi, è importante ricordare come proteggere la pelle dei neonati dai raggi solari. La pelle dei bambini molto piccoli è ancora molto sensibile e può facilmente scottarsi. Le raccomandazioni prevedono l’uso di creme solari specifiche per le loro esigenze, l’adozione di abiti leggeri e coprenti e l’evitare l’esposizione durante le ore più calde della giornata. È fondamentale anche cercare zone d’ombra e limitare il tempo passato all’aperto per tutelare la loro pelle ancora fragile.
Il sole fa bene alla nostra salute, ma dal sole bisogna anche proteggersi e, soprattutto, difendere dai suoi raggi la pelle ancora tenerissima dei bambini appena nati. Con l’arrivo della stagione estiva e l’imminente rialzo delle temperature, la protezione dei più piccoli diventa una priorità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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