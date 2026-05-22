Neonati e primi caldi come proteggere la pelle dei più piccoli dal sole | i consigli dell' esperta alle mamme

Con l’arrivo dei primi caldi, è importante ricordare come proteggere la pelle dei neonati dai raggi solari. La pelle dei bambini molto piccoli è ancora molto sensibile e può facilmente scottarsi. Le raccomandazioni prevedono l’uso di creme solari specifiche per le loro esigenze, l’adozione di abiti leggeri e coprenti e l’evitare l’esposizione durante le ore più calde della giornata. È fondamentale anche cercare zone d’ombra e limitare il tempo passato all’aperto per tutelare la loro pelle ancora fragile.

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