La torretta del blindato Lince spara da sola e colpisce un altro mezzo Incidente durante l' addestramento militare in Carnia | fermati i mezzi con il controllo remoto

Notizia in breve

Durante un'esercitazione militare in Carnia, la torretta di un blindato Lince ha sparato autonomamente colpendo un altro veicolo. La Difesa ha disposto il fermo tecnico precauzionale di una configurazione del sistema d'arma, coinvolgendo sia le operazioni sul territorio nazionale sia quelle all’estero. Il provvedimento è stato adottato in attesa di verifiche tecniche e accertamenti sul funzionamento del sistema di controllo remoto.