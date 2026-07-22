La torretta del blindato Lince spara da sola e colpisce un altro mezzo Incidente durante l' addestramento militare in Carnia | fermati i mezzi con il controllo remoto
Durante un'esercitazione militare in Carnia, la torretta di un blindato Lince ha sparato autonomamente colpendo un altro veicolo. La Difesa ha disposto il fermo tecnico precauzionale di una configurazione del sistema d'arma, coinvolgendo sia le operazioni sul territorio nazionale sia quelle all’estero. Il provvedimento è stato adottato in attesa di verifiche tecniche e accertamenti sul funzionamento del sistema di controllo remoto.
UDINE Un malfunzionamento della torretta remotizzata di un blindato Lince durante un'esercitazione ha spinto la Difesa a disporre il fermo tecnico precauzionale di una specifica configurazione del sistema d'arma, sia sul territorio nazionale sia nei teatri operativi all'estero, in attesa del completamento degli accertamenti. Incidente L'episodio risale al 10 giugno scorso ed è avvenuto in Carnia, nel poligono di Monte Bivera, area addestrativa alpina situata al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, tra i comuni di Sauris (Udine) e Vigo di Cadore (Belluno). Secondo quanto ricostruito da un'indagine giornalistica... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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