Una parure ideata da Garrard, gioielliere della Corona britannica, e progettata anche con il contributo della principessa Diana, è stata l’ultimo grande gioiello che ha indossato in pubblico. La parure non è mai stata completata. Secondo alcune fonti, potrebbe essere stata commissionata dall’allora compagno di Diana, Dodi Al-Fayed. La parure resta sconosciuta ai più, poiché non è mai stata indossata ufficialmente o venduta.

La parure sarebbe stata ideata da Garrard, allora gioielliere della Corona britannica, con un contributo della stessa Diana in fase di progettazione. A commissionarla, secondo diverse testate specializzate, potrebbe essere stato invece Dodi Al-Fayed, l'uomo con cui all’epoca la principessa aveva una relazione. Quella sera, Diana indossò solo la collana. Il gioiello, realizzato in platino, era composto da una cascata brillante di diamanti a taglio marquise (per un totale di oltre cinquanta carati) e da grandi perle dei Mari del Sud, sospese come se fluttuassero sulla scollatura. Gli orecchini destinati a completare la parure non erano ancora pronti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La storia dell'ultimo grande gioiello che la principessa Diana ha indossato in pubblico (e che non è mai riuscita a vedere completato)

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