La spedizione punitiva i colpi d’arma da fuoco | un arresto per la morte di Soiyt Abdelilah annegato nell’Oglio

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato in relazione alla morte di Soiyt Abdelilah, avvenuta il 12 aprile 2025 nel fiume Oglio a Pontoglio. Abdelilah, 32 anni, si era gettato nel fiume per sfuggire a una spedizione punitiva e a colpi di arma da fuoco. L’arresto si aggiunge a un’altra misura eseguita nelle ultime settimane. La polizia ha confermato l’identità dell’uomo fermato senza fornire ulteriori dettagli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Brescia, 22 luglio 2026 –   C'è un nuovo arresto per l'omicidio di Soiyt Abdelilah, il 32enne che il 12 aprile del 2025 si gettò nel fiume a Pontoglio, nel Bresciano, per sfuggire a colpi di arma da fuoco. Il 16 luglio 2026, infatti, i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo straniero, indiziato di concorso in omicidio. La misura è stata emessa al termine di un'articolata indagine, coordinata dalla Procura di Brescia e condotta dai carabinieri della Compagnia di Chiari.  La spedizione punitiva  . La spedizione punitiva in cui il 32enne è morto sarebbe stata organizzata da un gruppo di spacciatori rivali, che lamentavano un presunto 'sconfinamento' nella loro piazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la spedizione punitiva i colpi d8217arma da fuoco un arresto per la morte di soiyt abdelilah annegato nell8217oglio
© Ilgiorno.it - La spedizione punitiva, i colpi d’arma da fuoco: un arresto per la morte di Soiyt Abdelilah annegato nell’Oglio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Scontri al corteo per Askatasuna, brucia un blindato della polizia

Video Scontri al corteo per Askatasuna, brucia un blindato della polizia

Notizie e thread social correlati

Tragedia a Calcio, 23enne scivola e muore annegato nell’OglioUn giovane di 23 anni è morto annegato nel fiume Oglio, vicino alla Palada di Calcio, in provincia di Bergamo.

Boscotrecase, cadavere in un'appartamento: la vittima uccisa a colpi di arma da fuocoUn uomo è stato trovato morto in un appartamento al corso Umberto I a Boscotrecase.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web