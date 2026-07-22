Un uomo è stato arrestato in relazione alla morte di Soiyt Abdelilah, avvenuta il 12 aprile 2025 nel fiume Oglio a Pontoglio. Abdelilah, 32 anni, si era gettato nel fiume per sfuggire a una spedizione punitiva e a colpi di arma da fuoco. L’arresto si aggiunge a un’altra misura eseguita nelle ultime settimane. La polizia ha confermato l’identità dell’uomo fermato senza fornire ulteriori dettagli.

Brescia, 22 luglio 2026 – C'è un nuovo arresto per l'omicidio di Soiyt Abdelilah, il 32enne che il 12 aprile del 2025 si gettò nel fiume a Pontoglio, nel Bresciano, per sfuggire a colpi di arma da fuoco. Il 16 luglio 2026, infatti, i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo straniero, indiziato di concorso in omicidio. La misura è stata emessa al termine di un'articolata indagine, coordinata dalla Procura di Brescia e condotta dai carabinieri della Compagnia di Chiari. La spedizione punitiva . La spedizione punitiva in cui il 32enne è morto sarebbe stata organizzata da un gruppo di spacciatori rivali, che lamentavano un presunto 'sconfinamento' nella loro piazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La spedizione punitiva, i colpi d’arma da fuoco: un arresto per la morte di Soiyt Abdelilah annegato nell’Oglio

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