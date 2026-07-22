La sinistra pacifica | 70 agenti feriti

Da laverita.info 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Settantadue agenti sono rimasti feriti durante una manifestazione organizzata con l’obiettivo di chiedere “verità e giustizia”. Gli organizzatori avevano chiamato a manifestare senza considerare che le autorità stanno già conducendo indagini sul caso. La presenza di tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine ha portato a scontri e ferimenti. La polizia ha riferito di aver risposto con mezzi idonei per contenere la situazione.

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Organizzare una manifestazione chiedendo «verità e giustizia», come se la Procura non stesse indagando sul caso, è un atto da irresponsabili. O da cinici. La sinistra ha dimostrato ancora una volta da che parte sta. Se poi fai politica da anni, e per di più hai qualche importante incarico istituzionale, non puoi non sapere che lasciare anche solo intravedere gravi misfatti delle forze dell’ordine contribuisce a eccitare gli animi dei facinorosi. Infine, se conosci la gente con cui hai a che fare e che hai convocato in piazza, e ti è noto che molti di loro non vedono l’ora di far andare le mani e non solo, o sei un irresponsabile che aizza la folla oppure sei una persona cinica pronta a sfruttare qualsiasi occasione pur di cercare consenso anche nelle frange più estreme dell’elettorato. 🔗 Leggi su Laverita.info

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