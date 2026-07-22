Romano Berretti, 89 anni, è morto. Sopravvissuto all’eccidio del 12 agosto 1944, in cui perse il padre e tre sorelline, era uno degli ultimi superstiti della strage.

Aveva 89 anni. Da bambino sopravvisse all’eccidio del 12 agosto 1944, nel quale perse il padre e tre sorelline. E’ scomparso Romano Berretti, uno degli ultimi superstiti della strage. Quel giorno si trovava alla Porta, nella frazione di Farnocchia, con la madre e il fratello Osman. Dopo aver visto il paese avvolto dalle fiamme, tornò verso Sant’Anna con la mamma nel disperato tentativo di raggiungere il resto della famiglia. Attraversando la Vaccareccia incontrò i primi cadaveri e, giunto sul piazzale della chiesa, trovò uno degli scenari più atroci: i corpi delle vittime, ormai carbonizzati, ammucchiati. Tra quelle vittime riconobbe la sorellina più piccola, Lina, soltanto dalle sue treccine bionde, risparmiate dal fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La scomparsa di Romano Berretti . Superstite della strage del ’44

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