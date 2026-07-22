La scelta più economica contro l’aumento dei tumori a Napoli | fare prevenzione primaria

L’aumento dei tumori a Napoli ha portato alla promozione della prevenzione primaria come soluzione economica. Si sottolinea che investire in misure preventive può rappresentare un metodo più sostenibile rispetto ai costi di trattamento delle malattie. La sanità pubblica si concentra sulla corretta allocazione delle risorse per ridurre l’incidenza di malattie attraverso interventi preventivi. La prevenzione primaria mira a evitare che le persone sviluppino patologie, riducendo così la domanda di cure e i costi associati.

“Ricordatevi che vivere è missione, è dovere, è dolore! Ognuno di noi deve avere il suo posto di combattimento” (San Giuseppe Moscati 1923) Tradizionalmente l’economia sanitaria viene interpretata come disciplina finalizzata all’ottimizzazione dell’impiego delle risorse disponibili per garantire appropriatezza, efficacia ed equità delle cure. Tuttavia, nell’attuale contesto epidemiologico, essa non può più limitarsi all’analisi dei costi dell’assistenza, ma deve necessariamente includere la valutazione economica dei determinanti ambientali della salute. Le evidenze scientifiche accumulate negli ultimi decenni dimostrano che una quota rilevante del carico di malattia è attribuibile a esposizioni ambientali evitabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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