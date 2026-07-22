La Sardegna dei longevi istruzioni per vivere più a lungo
In Sardegna, alcune zone sono note per l’alta concentrazione di persone con lunga vita. Tra queste, il Falkensteiner Resort Capo Boi si trova tra le colline che scendono verso la costa sud-orientale dell’isola. La località è spesso citata come esempio di area con popolazione longeva. Non sono stati forniti dati specifici o studi recenti che confermino questa tendenza, ma il luogo è associato a un’alta presenza di anziani che vivono a lungo.
Incastonato come una pietra tra le colline che degradano verso la costa sud-orientale dell'isola, il Falkensteiner Resort Capo Boi appare quasi come un miraggio. Un piccolo villaggio affacciato su una baia privata, dove l'architettura d'ispirazione moresca, con le sue facciate bianche, i balconi con pinnacoli fioriti, le terrazze panoramiche e i giardini rigogliosi, dialoga con il paesaggio senza sovrastarlo. Tutto intorno, ettari di vegetazione mediterranea, rocce scolpite dal vento e il blu intenso del mare che cambia sfumatura a ogni ora del giorno. Si trova a qualche chilometro da Villasimius, uno dei tratti di costa più amati della Sardegna, dove spiagge di sabbia chiarissima si alternano a calette nascoste e meno visitate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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