In Sardegna, alcune zone sono note per l’alta concentrazione di persone con lunga vita. Tra queste, il Falkensteiner Resort Capo Boi si trova tra le colline che scendono verso la costa sud-orientale dell’isola. La località è spesso citata come esempio di area con popolazione longeva. Non sono stati forniti dati specifici o studi recenti che confermino questa tendenza, ma il luogo è associato a un’alta presenza di anziani che vivono a lungo.

Incastonato come una pietra tra le colline che degradano verso la costa sud-orientale dell'isola, il Falkensteiner Resort Capo Boi appare quasi come un miraggio. Un piccolo villaggio affacciato su una baia privata, dove l'architettura d'ispirazione moresca, con le sue facciate bianche, i balconi con pinnacoli fioriti, le terrazze panoramiche e i giardini rigogliosi, dialoga con il paesaggio senza sovrastarlo. Tutto intorno, ettari di vegetazione mediterranea, rocce scolpite dal vento e il blu intenso del mare che cambia sfumatura a ogni ora del giorno. Si trova a qualche chilometro da Villasimius, uno dei tratti di costa più amati della Sardegna, dove spiagge di sabbia chiarissima si alternano a calette nascoste e meno visitate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La Sardegna dei longevi, istruzioni per vivere più a lungo

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