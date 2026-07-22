Tra gaffe involontarie, perle culinarie improbabili e siparietti che meriterebbero una prima serata a parte, il tabellone de La Ruota della Fortuna ha fatto di nuovo il suo dovere: regalare un’ora di pura spensieratezza e, per la felicità di una concorrente, un bottino succulento da portare a casa. L’ultima puntata del celebre game show di Canale 5 si è trasformata in un vero e proprio ottovolante di risate (come poterne fare a meno), capitanato come sempre dalla verve irresistibile di Gerry Scotti e dalle sortite spiazzanti di Samira Lui, il tutto coronato da una fantastica nuova campionessa che arriva da Ferrara. Il siparietto dei Fortuna Five e la “smentita” di Samira Lui. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, il segreto su Samira Lui svelato in diretta: “Luigi, non fai più notizia”

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Choc a la Ruota della Fortuna, Samira Lui si è...

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È come se la ruota della sfortuna e il gioco dei goblin avessero avuto un bambino ed era blu reddit

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