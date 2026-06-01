Durante la puntata del 1 giugno de La Ruota della Fortuna, una giovane concorrente ha vinto il gioco, portando a casa il premio. Gerry Scotti ha chiesto a Samira Lui: “Lo dici a Luigi?”, suscitando sorpresa tra il pubblico. La concorrente ha risposto correttamente a una domanda, chiudendo il gioco in pochi secondi. La puntata si è conclusa con la proclamazione della nuova campionessa, che ha festeggiato il traguardo.

La puntata del 1 giugno de La Ruota della Fortuna incorona una nuova, giovanissima, campionessa, fra colpi di scena e frasi indovinate in pochi secondi. Al timone dello show, ancora una volta, Gerry Scotti e Samira Lui. La Ruota della Fortuna, Gerry punzecchia Samira. La Ruota della Fortuna si conferma un programma capace di lasciare con il fiato sospeso i telespettatori sino all’ultimo minuto. La forza dello show sta nella sua imprevedibilità, nella bravura dei concorrenti, ma anche nel rapporto speciale fra Samira Lui e Gerry Scotti. Dopo aver presentato il campione Alessandro e gli sfidanti, Gerry Scotti ha accolto in studio Samira Lui. Come di consueto la showgirl si è esibita in uno stacchetto sulle scale dello studio televisivo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti provoca Samira Lui: “Lo dici a Luigi?”

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SCANDALO RUOTA DELLA FORTUNA: GERRY SCOTTI SCOPRE COSA STA FACENDO SAMIRA DI NASCOSTO

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