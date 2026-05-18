Puglia 300 ospiti nelle piazze | il Libro Possibile compie 25 anni

A Puglia si sono svolti eventi per festeggiare i 25 anni del Festival Libro Possibile, con oltre 300 partecipanti radunati nelle piazze della regione. La manifestazione ha visto incontri con autori, presentazioni di libri e momenti di confronto pubblico, coinvolgendo un pubblico vario e numeroso. L’edizione ha anche affrontato temi come il ruolo della cultura nella società e il modo in cui le arti possano contribuire al dibattito pubblico, oltre a richiamare l’attenzione sull’importanza di portare i contenuti culturali fuori dai salotti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come può un monologo di Chaplin guidare il dibattito sulle guerre attuali?. Perché la cultura deve uscire dai salotti per occupare le piazze?. Chi sono i trecento ospiti che trasformeranno Polignano e Vieste in palcoscenico?. Come possono i giovani contrastare il cinismo della scienza e della tecnologia?.? In Breve Tappe a Polignano a Mare dall'8 al 11 luglio e a Vieste dal 21 al 25 luglio.. Oltre 300 professionisti nazionali e internazionali partecipano all'edizione antologica organizzata da Artes.. Tema 2026 ispirato al monologo di Chaplin per discutere di tecnologia e democrazia.. L'iniziativa mira a coinvolgere i giovani residenti nei borghi pugliesi per il cambiamento sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia, 300 ospiti nelle piazze: il Libro Possibile compie 25 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video XXV edizione Il Libro Possibile: intervista ad Antonio Decaro, presidente Regione Puglia Sullo stesso argomento Libro Possibile: 25 anni tra Polignano e Vieste con 300 ospiti? Domande chiave Chi sono gli autori internazionali che animeranno le piazze pugliesi? Come può il monologo di Chaplin guidare l'etica digitale... Il 25 aprile nelle piazze digitaliNonostante gli anni trascorsi e gli appelli puntuali a ritrovare una memoria collettiva condivisa, la Liberazione continua a essere un appuntamento... Da Saviano a Elisa, oltre 300 ospiti al Festival Il Libro PossibileIl ritorno di Roberto Saviano vent'anni dopo la presentazione di Gomorra a Polignano a Mare, la politica con il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il Presidente del Movimento Cinque Stelle Gius ... rainews.it Il Libro Possibile 2026: programma, ospiti e date della XXV edizione tra Polignano a Mare e ViesteIl Libro Possibile 2026 in Puglia per la XXV edizione: 8-11 luglio Polignano, 21-25 luglio Vieste. Oltre 300 ospiti, tema Discorso all'umanità. lifestyleblog.it