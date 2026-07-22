Lo scorso agosto il Campo dell’Amicizia è stato danneggiato da atti di vandalismo. Quest’anno, il Comune ha avviato il progetto Impianto aperto, un’iniziativa sperimentale che mira a promuovere sport, socializzazione e aggregazione. L’obiettivo è valorizzare gli impianti cittadini coinvolgendo le associazioni sportive locali. La riqualificazione si concentra sul ripristino e sull’uso pubblico del campo, che diventerà un punto di riferimento per attività sportive e incontri comunitari.

Lo scorso anno, ad agosto, era stato oggetto di atti di vandalismo: quest’anno sarà al centro di Impianto aperto, il progetto sperimentale con cui l’Amministrazione comunale punta a promuovere sport, aggregazione e socializzazione, valorizzando gli impianti cittadini grazie al coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio. Il laboratorio scelto per la sperimentazione, che si svolgerà dal 25 luglio al 16 agosto, è infatti l’impianto sportivo dell’Amicizia, nel quartiere Mazzafame, la cui gestione del servizio sarà affidata ad Asd Santi Martiri Polisportiva Calcio, soggetto già gestore del complesso. Questa collaborazione, spiega l’assessore allo Sport Guido Bragato, consente al Comune di offrire ai cittadini l’opportunità di accedere gratuitamente e in sicurezza a un centro sportivo attrezzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rinascita del Campo dell’Amicizia

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