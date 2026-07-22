Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono tornate a intensificarsi, con scontri e provocazioni da entrambe le parti. In risposta, un ex ministro iraniano ha suggerito di puntare su un nuovo accordo di sicurezza regionale, ritenuto essenziale per evitare un'escalation militare. La proposta arriva in un momento in cui le ostilità rendono difficile trovare una soluzione diplomatica duratura.

Il ritorno delle ostilità tra Stati Uniti e Iran dimostra che la soluzione militare è destinata a fallire e che solo un nuovo accordo di sicurezza regionale potrà garantire stabilità in Medio Oriente. È questa la tesi sostenuta da Mohammad Javad Zarif, ex ministro degli Esteri ed ex vicepresidente iraniano per gli Affari strategici, in un intervento pubblicato su Foreign Affairs, nel quale attribuisce a Washington e a Israele la responsabilità dell’escalation e del fallimento del memorandum d’intesa raggiunto il mese scorso in Svizzera. Secondo Zarif, l’intesa è naufragata perché le due parti avevano interpretazioni incompatibili delle clausole relative allo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - La ricetta di Zarif per superare la crisi tra Iran e Stati Uniti

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