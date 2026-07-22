la rapina finita a coltellate arrestato per tentato omicidio

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Sesto con l’accusa di tentato omicidio e rapina aggravata. L’arresto è stato effettuato dopo una rapina finita con coltellate. L’indagato, di nazionalità egiziana, è stato fermato dai militari del Nucleo operativo e radiomobile. Le forze dell’ordine hanno coinvolto altri soggetti nel tentativo di uccisione.

Un giovane di nazionalità egiziana, di 23 anni, è stato fermato dai militari del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Sesto con l’accusa di rapina aggravata e, in concorso con altri, di tentato omicidio. Il provvedimento scaturisce dagli sviluppi delle indagini dopo il tentato omicidio di un egiziano diciannovenne, avvenuto il 3 luglio scorso in via Fratelli Bandiera. Le indagini hanno consentito di accertare che il 23enne, con dei complici, al culmine di una lite avrebbe aggredito il connazionale colpendolo con due fendenti, uno al torace e uno a una coscia, ferendolo gravemente. Alla vittima era stato preso un borsello. Per gli stessi fatti, tre dei complici erano già arrestati eseguito dai carabinieri il 4 luglio scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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