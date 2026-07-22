La quarta edizione della Summer School di Moggiona si tiene quest'estate, unendo tecniche artigianali tradizionali con il design contemporaneo. L'evento si svolge in una località storica e coinvolge docenti e studenti provenienti da diverse parti. Durante la settimana, vengono svolti workshop pratici e sessioni di approfondimento sui metodi artigianali e le nuove tendenze nel design. La manifestazione si rivolge a professionisti e appassionati del settore creativo.

Arezzo, 22 luglio 2026 – L'antica sapienza artigianale incontra l'innovazione del design contemporaneo alla quarta edizione della Summer School di Moggiona. Il progetto sperimentale, nato per riallacciare i fili della storia e della tradizione all’innovazione nel paese dei bigonai, accoglie quest'anno sette giovani designer chiamati a collaborare strettamente con gli artigiani locali. Al centro dell'edizione il tema del "Rifugio", un concetto profondamente radicato nella storia e nella natura del Casentino, che si è tradotto in prototipi e gadget destinati alla comunità e ai visitatori del Parco Nazionale. La Summer School si conferma così... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Summer school:nel bosco dei bigonai

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