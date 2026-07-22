La prossima mazzata ecologista dell’Ue piomberà su Pmi immobili e benzina

Notizia in breve

L’Unione Europea sta approvando nuove misure che colpiranno le piccole e medie imprese, il settore immobiliare e la vendita di carburanti. Le normative prevedono restrizioni più severe sulle emissioni e tassazioni aggiuntive su benzina e gasolio, mentre gli incentivi per il settore immobiliare saranno ridotti. Le norme entreranno in vigore nei prossimi mesi, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale, ma comporteranno costi maggiori per aziende e cittadini.