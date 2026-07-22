La prossima mazzata ecologista dell’Ue piomberà su Pmi immobili e benzina
L’Unione Europea sta approvando nuove misure che colpiranno le piccole e medie imprese, il settore immobiliare e la vendita di carburanti. Le normative prevedono restrizioni più severe sulle emissioni e tassazioni aggiuntive su benzina e gasolio, mentre gli incentivi per il settore immobiliare saranno ridotti. Le norme entreranno in vigore nei prossimi mesi, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale, ma comporteranno costi maggiori per aziende e cittadini.
Ursula von der Leyen ha un dono, quello di trasformare ogni difficoltà creata dalla sua Commissione in un’occasione per aggravarla. Il pacchetto presentato il 17 luglio dalla vicepresidente Teresa Ribera insieme ai commissari Dan Jørgensen (Energia) e Wopke Hoekstra (Clima) porta a compimento questa attitudine con due proposte che si sorreggono a vicenda nella loro cervellotica ambizione, cioè la revisione del sistema Ets e il piano d’azione per l’elettrificazione.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
Segui gli aggiornamenti su Benzina.
Notizie e thread social correlati
Benzina, randellata in agguato a causa dell’UeIl prezzo della benzina potrebbe salire di nuovo, poiché l’Unione europea non ha esteso la flessibilità sui prezzi del carburante verde e diesel.
La prossima Mazda MX-5 potrebbe essere l'ultima a benzinaLa quinta generazione della Mazda MX-5 arriverà tra alcuni anni, ma potrebbe essere l’ultima versione a benzina.