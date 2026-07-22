La prossima mazzata ecologista dell’Ue piomberà su Pmi immobili e benzina

Da laverita.info 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Unione Europea sta approvando nuove misure che colpiranno le piccole e medie imprese, il settore immobiliare e la vendita di carburanti. Le normative prevedono restrizioni più severe sulle emissioni e tassazioni aggiuntive su benzina e gasolio, mentre gli incentivi per il settore immobiliare saranno ridotti. Le norme entreranno in vigore nei prossimi mesi, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale, ma comporteranno costi maggiori per aziende e cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ursula von der Leyen ha un dono, quello di trasformare ogni difficoltà creata dalla sua Commissione in un’occasione per aggravarla. Il pacchetto presentato il 17 luglio dalla vicepresidente Teresa Ribera insieme ai commissari Dan Jørgensen (Energia) e Wopke Hoekstra (Clima) porta a compimento questa attitudine con due proposte che si sorreggono a vicenda nella loro cervellotica ambizione, cioè la revisione del sistema Ets e il piano d’azione per l’elettrificazione.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Benzina.

la prossima mazzata ecologista dell8217ue piomber224 su pmi immobili e benzina
© Laverita.info - La prossima mazzata ecologista dell’Ue piomberà su Pmi, immobili e benzina
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Benzina, randellata in agguato a causa dell’UeIl prezzo della benzina potrebbe salire di nuovo, poiché l’Unione europea non ha esteso la flessibilità sui prezzi del carburante verde e diesel.

La prossima Mazda MX-5 potrebbe essere l'ultima a benzinaLa quinta generazione della Mazda MX-5 arriverà tra alcuni anni, ma potrebbe essere l’ultima versione a benzina.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web