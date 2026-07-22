Un lavoratore di circa 40 anni perde il lavoro in un settore in crisi. Ha competenze consolidate, ma non sono più richieste sul mercato attuale. La politica progressista propone soluzioni, ma senza affrontare le paure e le identità di chi si trova in questa condizione, rischia di fallire. La mancanza di risposte concrete e riconoscimento delle difficoltà reali contribuisce a un senso di abbandono tra chi si ritrova senza impiego.

Immaginiamo una situazione ormai comune. Un lavoratore quarantenne perde il posto in un settore in declino. Ha competenze maturate in anni di esperienza, ma non più spendibili immediatamente. Il sostegno al reddito è limitato nel tempo e scollegato da un reale percorso di riqualificazione. I servizi per l’impiego non intercettano le esigenze delle imprese. La formazione disponibile è generica. Nel frattempo, le spese familiari aumentano: un genitore anziano diventa non autosufficiente, i servizi territoriali sono insufficienti, il carico ricade quasi interamente sulla famiglia. Questa storia non è un’eccezione. È diventata una condizione strutturale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La politica progressista fallisce se offre soluzioni senza riconoscere paure e identità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Soluzioni tecnologiche e consapevolezza per difendere l’identità digitaleLe tecnologie di verifica e la consapevolezza sono strumenti fondamentali per proteggere l’identità digitale.

Bagnolo Mella, il sindaco progressista scrive alla Premier Meloni: «La deputata Almici (FdI) non fa opposizione ma guerriglia politica»Il sindaco di Bagnolo Mella ha scritto alla Premier Meloni, accusando una deputata di Forza Italia di condurre una guerriglia politica e non di fare...

Si parla di: Riformismo trasformativo La politica progressista fallisce se offre soluzioni senza riconoscere paure e identità; I maranza come nuovi no vax: un facile capro espiatorio del fallimento dell’Occidente.