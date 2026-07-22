La natura prende vita al Rossini Doppia serata con lo show di Momix

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due serate con i Momix al teatro Rossini di Civitanova, domani e venerdì alle 21.30. La compagnia di danza, attiva da oltre quarant’anni, presenterà uno spettacolo che combina danza, illusionismo, acrobazia e teatro visivo. La compagnia è nota per aver coinvolto milioni di spettatori in tutto il mondo con le sue esibizioni. Le rappresentazioni sono programmate nel contesto di Danza al Rossini.

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Appuntamento con i Momix, domani e venerdì al teatro Rossini (ore 21.30), a Civitanova Danza. S tratta di una delle compagnie di danza più amate e acclamate al mondo, capaci da oltre quarant’anni di stupire milioni di spettatori con un linguaggio che unisce danza, illusionismo, acrobazia e teatro visivo. Si intitola " Botanica. Season 2 " il nuovo spettacolo firmato dal visionario Moses Pendleton, pronto a trasformare il palcoscenico del Rossini in un universo dove la natura prende vita attraverso il movimento. Con il solo utilizzo di luce, ombre, tessuti, proiezioni e straordinarie capacità fisiche dei danzatori, i Momix costruiscono mondi sospesi tra realtà e immaginazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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