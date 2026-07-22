La mossa segreta Guardiola-Italia colpo di scena a sorpresa!

La Federazione italiana sta cercando di convincere il tecnico catalano a diventare il nuovo allenatore della nazionale di calcio. La trattativa, iniziata come una semplice ipotesi, si sta sviluppando in modo più concreto nelle ultime ore. La federazione continua a lavorare per portare a termine l’accordo, anche se non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali. La notizia ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei media sportivi.

La Nazionale italiana sogna in grande e il nome che infiamma le ultime ore è quello di Pep Guardiola. Quella che fino a poco tempo fa sembrava soltanto una suggestione si sta trasformando in una trattativa concreta: la Figc continua a lavorare per convincere il tecnico catalano ad accettare la sfida di guidare gli Azzurri verso una nuova era. A confermare che i contatti sono reali è stato il presidente federale Giovanni Malagò, intervenuto dopo le indiscrezioni sul viaggio a Barcellona di Paolo Maldini e Leonardo. L’obiettivo è affidare a Guardiola il compito di rilanciare il calcio italiano e riportare la Nazionale ai Mondiali, appuntamento che manca dall’edizione del 2014 in Brasile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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