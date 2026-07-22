"Ben vengano feste, concerti ed eventi aperti a tutti nel chiostro della Mole, ma no a matrimoni privati ". Il monito è arrivato ieri dal consigliere Francesco Rubini (Altra Idea di Città) che ha interrogato l’assessore Daniele Berardinelli (che ha la delega alla società controllata Ancona Servizi che gestisce la Mole Vanvitelliana) dopo una serie di episodi avvenuti nelle scorse settimane. In pratica lo splendido sito tra porto e Mandracchio ha ospitato delle feste private, chiudendo l’accesso al pubblico: "Sono stati eventi estemporanei – ha risposto l’assessore in quota Forza Italia – e le ricordo, consigliere, che quello non è un convento, ma una corte e lì non c’è un chiostro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Mole data ai privati: "Non è mica un convento"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha PRIMERA PARTE, Capítulos 23-52 | Miguel de Cervantes

Notizie e thread social correlati

Convento Santa Maria in Vado. Comune stazione appaltante per il restauro del conventoIl Comune ha avviato la procedura di gara per il restauro del Convento Santa Maria in Vado.

Il convento di San Francesco candidato ai “Luoghi del Cuore“Il convento di San Francesco è stato inserito nella lista dei “Luoghi del Cuore” promossa dal FAI.

Argomenti più discussi: La Mole data ai privati: Non è mica un convento; Torna la selezione 50 Best Discovery, una guida ai migliori indirizzi del nostro Paese; Doc 4, c'è la data ufficiale: quando torna in tv il torinese Luca Argentero (e la novità delle riprese sotto la Mole); Nuovo corso gratuito d’informatica Data & AI: a Marino si formano gli operatori informatici del futuro al Centro Metropolitano di Formazione Professionale.

L’intelligenza artificiale personale cambia il traffico mobile: cresce la mole di dati inviati dai dispositiviUn assistente vocale personale indossato sul volto, capace di rispondere in tempo reale, suggerire percorsi, tradurre conversazioni, generare immagini o animare un avatar. Non è un film di ... corriere.it