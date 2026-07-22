Dopo sette anni al vertice, la pizzeria di Francesco Martucci a Caserta scende al secondo posto ex aequo con Seu Pizza Illuminati. Palazzo Petrucci porta Napoli sul terzo gradino del podio, mentre la Campania resta la regione con più locali nella guida. La pizza nasce a Napoli, ma nel 2026 la migliore pizzeria d’Italia, almeno secondo la classifica di 50 Top Pizza, si trova a Milano. Confine, il locale guidato da Francesco Capece e Mario Ventura, ha conquistato il primo posto della graduatoria nazionale, interrompendo il lungo dominio de I Masanielli di Francesco Martucci. La pizzeria casertana, prima nell’edizione precedente, scende al secondo posto a pari merito con Seu Pizza Illuminati di Roma. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - La migliore pizzeria d’Italia è a Milano: Confine scalza I Masanielli, la Campania perde il primato

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La seconda pizzeria migliore d'Italia è a Milano (Confine)

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