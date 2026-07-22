Ricki Lake ha condiviso sui social di aver subito un intervento di lifting due anni fa, dopo aver perso peso. Ha spiegato che la sua pelle non si sarebbe riavuta da sola e ha descritto la decisione come un salto nel buio. La cantante e attrice ha aggiunto di essere grata di aver deciso di intervenire sul suo corpo in quel momento.

Prima la perdita di peso, poi la decisione di intervenire sul corpo che era cambiato. Ricki Lake ha scelto di raccontare senza filtri uno dei capitoli più personali del suo percorso, condividendo con i suoi follower il risultato del lifting effettuato due anni fa. L’attrice e conduttrice americana, 57 anni, ha pubblicato su Instagram una serie di immagini che mostrano il confronto tra il periodo precedente all’intervento e il risultato ottenuto nel tempo. Nel carosello compaiono fotografie del “prima” e del “dopo”, scatti realizzati in momenti diversi della trasformazione, immagini insieme al medico che l’ha seguita e anche alcuni selfie recenti senza trucco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La mia pelle non sarebbe mai ritornata tesa da sola. È stato un salto nel buio e sono davvero grata di averlo fatto”: Ricki Lake rompe il silenzio sul lifting

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