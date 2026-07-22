La mente Evoluzione e qualità

Un biologo evoluzionista tedesco-americano, noto per il contributo alla sintesi moderna della teoria evolutiva, è deceduto all’età di 101 anni. La sua carriera ha spaziato oltre mezzo secolo, durante il quale ha pubblicato numerosi studi e influenzato il campo della biologia. La sua ricerca si è concentrata sulla variazione genetica e sull’origine delle specie. La sua morte è stata annunciata da un istituto di ricerca, senza ulteriori dettagli sulla causa.

Di Francesco Cava*: Lo zoologo Ernst Mayr (1904-2005), biologo evoluzionista tedesco-americano, noto per il suo ruolo fondamentale nella Sintesi Evolutiva Moderna che ha unito la teoria della selezione naturale di Charles Darwin con la moderna scienza della genetica, ha scritto che è possibile vedere elementi di progressività nella storia della vita sulla terra, concetto abbastanza evidente nella classificazione degli organismi di Linneo. Dai procarioti, primi organismi unicellulari semplici, sprovvisti di nucleo e di organi interni, agli eucarioti, organismi unicellulari e pluricellulari con nucleo ben organizzato, (animali, piante e... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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