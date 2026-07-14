Da ora in poi, un gestore della distribuzione idrica interna sarà incaricato di monitorare la qualità dell’acqua fino al punto di utilizzo, verificando che lo stato dei tubi, dei serbatoi condominiali e delle autoclavi non comprometta la qualità dell’acqua. Questa figura avrà il compito di vigilare sulla condizione delle infrastrutture idriche interne per garantire che l’acqua, una volta prelevata dal rubinetto, rimanga sicura. La norma introduce un controllo più diretto sulla qualità dell’acqua domestica.

A prire il rubinetto della cucina e riempire un bicchiere d’acqua è uno dei gesti più naturali della nostra quotidianità. Eppure, quella trasparenza è il punto d’arrivo di un percorso che tutela la nostra salute. A maggior ragione oggi, con l’entrata in vigore di nuove regole sui Pfas per garantire che ciò che finisce nelle nostre brocche sia davvero salubre, senza compromessi o zone d’ombra. Gli italiani e l’acqua: comportamenti, abitudini e consapevolezza X Leggi anche › Allarme Pfas nell’acqua potabile? Come stanno le cose e i test per valutare quella di casa Acqua di casa, controlli anche su tubi e autoclavi. Per capire cosa sta... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - D'ora in poi un "gestore della distribuzione idrica interna" seguirà la qualità dell'acqua fino al punto in cui sgorga e vigilerà affinché lo stato dei tubi, dei serbatoi condominiali o delle autoclavi non rovini la qualità di un'acqua nata buona

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