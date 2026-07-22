la memoria di mio zio abderrahim fakir non sia macchiata da episodi di violenza

Una giovane donna ha dichiarato che desidera che la memoria dello zio non sia associata a violenza. La sua voce si è spenta, ma ha affermato di essere diventata più forte. Un avvocato ha commentato che la famiglia si è presa la responsabilità di portare avanti il dolore, paragonandolo a un caso noto di giustizia.

Yossra, 23 anni: “La sua voce si è spenta, ma la mia adesso è diventata ancora più forte”. Anselmo, l’avvocato della famiglia: “Si è fatta carico di dare voce al dolore, mi ricorda Ilaria Cucchi”. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

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Morte Fakir, la nipote: Bologna non merita gli scontri, chiediamo giustizia e rispetto

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