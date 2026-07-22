Cosa sarebbe stato lo sport italiano senza le visioni di Julio Velasco, argentino nato a La Plata e italianizzato, architetto della squadra di pallavolo più forte dello scorso secolo e ora guida delle donne salite sul gradino più alto del podio olimpico? Di sicuro sarebbe stato più povero. E lo stesso se non si fosse potuto giovare della guida del croato (nato a Belgrado) Ratko Rudic, l’omone del tuffo nella piscina Piccornell di Barcellona nei Giochi del 1992, dell’oro conquistato in casa della Spagna e di tante altre imprese del Settebello. Lo sport non ha confini, conta soltanto il talento unito al lavoro. Tanti dei successi italiani nel mondo sono stati firmati da allenatori e commissari tecnici stranieri, veri maestri di vita e di sport. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La memoria corta del presidente del Coni: vuole un ct italiano, dimentica i trionfi del passato

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