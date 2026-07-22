La memoria corta del presidente del Coni | vuole un ct italiano dimentica i trionfi del passato
Il presidente del Coni ha espresso la volontà di un commissario tecnico italiano, dimenticando i successi passati dello sport nazionale. Si fa riferimento alle imprese della pallavolo, tra cui i trionfi olimpici delle squadre femminili, sotto la guida di un coach argentino naturalizzato. La narrazione sottolinea come queste vittorie abbiano rappresentato momenti importanti per lo sport italiano.
Cosa sarebbe stato lo sport italiano senza le visioni di Julio Velasco, argentino nato a La Plata e italianizzato, architetto della squadra di pallavolo più forte dello scorso secolo e ora guida delle donne salite sul gradino più alto del podio olimpico? Di sicuro sarebbe stato più povero. E lo stesso se non si fosse potuto giovare della guida del croato (nato a Belgrado) Ratko Rudic, l’omone del tuffo nella piscina Piccornell di Barcellona nei Giochi del 1992, dell’oro conquistato in casa della Spagna e di tante altre imprese del Settebello. Lo sport non ha confini, conta soltanto il talento unito al lavoro. Tanti dei successi italiani nel mondo sono stati firmati da allenatori e commissari tecnici stranieri, veri maestri di vita e di sport. 🔗 Leggi su Panorama.it
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