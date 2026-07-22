Una lite in casa è degenerata in un’aggressione con l’acido. Durante un diverbio, un giovane ha versato acido sul volto e sul corpo del compagno, provocando ferite gravi. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al reparto ustionati, dove si trova in condizioni critiche. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

AGI - Una violenta lite finita nel sangue e una vita segnata per sempre: ha lanciato dell'acido sul volto e sul corpo del compagno, sfregiandolo in modo permanente. Con questa gravissima accusa i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato una donna italiana di 29 anni, già nota alle forze dell'ordine e in quel momento sottoposta alla misura della messa alla prova con lavori di pubblica utilità. L'aggressione con l'acido e i soccorsi. I fatti risalgono alla giornata del 9 luglio, quando i Carabinieri sono intervenuti d'urgenza in piazzale Aldo Moro a Pomezia. Al culmine di una lite scoppiata per futili motivi sul pianerottolo di casa, la 29enne ha aggredito il compagno gettandogli addosso del liquido corrosivo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La lite in casa poi l'aggressione con l'acido: giovane in fin di vita al reparto ustionati...

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