Il Pentagono chiede al Congresso altri 67 miliardi di dollari per sostenere le operazioni militari in Iran. Le richieste arrivano mentre l'amministrazione mantiene una posizione di escalation, con dichiarazioni che indicano un prolungato impegno militare nel paese. Finora, le spese sostenute per questa attività hanno pesato sui fondi militari disponibili, anche se non sono stati forniti dettagli sui costi complessivi. La situazione evidenzia una richiesta di risorse aggiuntive per continuare le operazioni militari.

“In Iran non abbiamo ancora finito. Non hanno ancora visto nulla. Finora siamo stati gentili”. Passano i giorni e Donald Trump, ormai abbandonati i prematuri e trionfalistici proclami di vittoria, sembra sempre più propenso a portare avanti un’escalation per costringere Mojtaba Khamenei a capitolare. Il problema è che la guerra sta durando ben più di quanto preventivato e si è trasformata in un buco nero per le casse del Pentagono. A rivelarlo è stato il segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, durante un’audizione congiunta al Congresso insieme al capo di Stato Maggiore, Dan Caine. Secondo il capo del Pentagono, il conto sostenuto finora ammonta a 37,5 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - La guerra infinita di Trump contro l’Iran svuota le casse del Pentagono. E Hegseth implora il Congresso: “Servono subito altri 67 miliardi di dollari”

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Attacco Iran, Trump contro la Gran Bretagna e Spagna - 1mattina News 04/03/2026

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