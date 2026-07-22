Sale la tensione in Iran. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi per la decima notte di fila. La Guida suprema Mojtaba Khamenei ha diffuso su X un messaggio in cui definisce “un’ingenua fantasia” la pretesa di dominio sul Medio Oriente del “Grande Satana, gli Stati Uniti criminali”. Secondo fonti della sicurezza israeliana, l’ayatollah non si trova in Iran. Il Pentagono: quasi 100 militari Usa feriti dal 7 luglio ad oggi negli scontri con l'Iran. In un post, Trump ha chiesto al Congresso di aggiungere Teheran al pacchetto di sanzioni rivolto alla Russia. Ondata di raid dopo i morti Usa, l’Iran bersaglia la Giordania Gli Usa non hanno difese contro i nuovi missili iraniani Iran, la strategia della sete: attacchi ai dissalatori del Golfo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Guerra in Iran, le news di oggi. Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi al Congresso. Trump: “Colpiremo la montagna del nucleare”

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Iran War News Today | Pete Hegseth: Our Ungrateful Allies In Europe Should Thank Trump

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