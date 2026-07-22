Un confronto pubblico tra l’ex ministro delle telecomunicazioni e l’ex comandante delle forze armate si è svolto in Ucraina. La discussione, avvenuta davanti a un pubblico di cittadini, ha riguardato questioni di strategia militare e politiche di difesa. Entrambi hanno espresso posizioni divergenti sulle decisioni prese durante il conflitto, senza ricorrere a mediazioni ufficiali. La scena si è svolta in un contesto di confronto diretto tra figure di spicco del governo e dell’esercito.

In Ucraina lo scontro tra tra l’ex ministro Mykhailo Fedorov e l’ex comandante delle forze armate Oleksandr Syrsky è un simbolo di democrazia, e mostra come andrà la guerra I consigli di Anna Zafesova – La serie tv Servitore del popolo – La gente normale non va in giro armata di Artem Chapeye – Il sito di news Kyiv Independent Sul Post – In Ucraina c’è uno scontro generazionale su come fare la guerra – Chi è il nuovo capo delle forze armate ucraine – Come Amazon ma per le armi – Perché l’Ucraina attacca la Crimea Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La guerra decisa dalla piazza, con Anna Zafesova

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