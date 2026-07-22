Per l’estate 2026, la gonna lunga nera si propone come alternativa elegante alla minigonna. Nonostante il clima caldo, alcune persone scelgono di coprire maggiormente le gambe, preferendo un look più sobrio e raffinato. Questa tendenza si nota tra chi desidera mantenere un certo livello di copertura senza rinunciare allo stile estivo. La gonna lunga nera rappresenta quindi una scelta di moda che combina praticità e raffinatezza.

Nonostante la stagione delle gambe scoperte sia ormai nel suo pieno, c’è chi preferisce mantenere un certo grado di copertura, almeno dalla vita in giù. In questo scenario, la gonna nera lunga è forse la gonna per eccellenza: conserva l’eleganza e la femminilità del modello, ma copre cosce, ginocchia e polpacci quasi quanto un paio di pantaloni. Se non ce n’è ancora una nel guardaroba, probabilmente è perché non si è trovato il modello giusto. Se invece è già appesa nell’armadio, ma viene indossata poco, il problema potrebbe essere un altro: capire come abbinarla senza costruire look troppo seri, prevedibili o fuori stagione. Dal pizzo al tulle, dal plissé allo spacco, ecco gli outfit con gonna lunga nera da provare nell’estate 2026. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La gonna lunga nera è l’alternativa chic alla minigonna dell’estate 2026

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