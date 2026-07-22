La generazione di cannibali che si mangiò il passato
Una lista di scrittori e autori italiani include Niccolò Ammaniti, Aldo Nove, Daniele Luttazzi, Andrea G. Pinketts, Massimiliano Governi, Matteo Curtoni, Matteo Galiazzo, Luisa Brancaccio e Alda. La loro presenza nel testo è centrale, ma non vengono forniti dettagli specifici sulle loro opere o attività. Non ci sono informazioni su eventi, pubblicazioni o altri elementi che possano chiarire il motivo di questa raccolta di nomi. La lista appare come un insieme di figure del panorama letterario e culturale.
Niccolò Ammaniti, Aldo Nove, Daniele Luttazzi, Andrea G. Pinketts, Massimiliano Governi, Matteo Curtoni, Matteo Galiazzo, Luisa Brancaccio, Alda Teodorani, Stefano Massaron, Paolo Caredda: trent’anni esatti fa questi sono i nomi che comparvero nell’antologia che Einaudi pubblicò nella collana Stile Libero diretta da Paolo Repetti e Severino Cesari: Gioventù Cannibale, curata da Daniele Brolli. Undici autori, quasi tutti sconosciuti al grande pubblico per una raccolta di racconti che avrebbe finito per dare un nome a un’intera generazione di scrittori italiani, il nome che ha, nel bene e nel male, accompagnato quasi tutti loro fino ad oggi: i «cannibali». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 36-74 | Miguel de Cervantes
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