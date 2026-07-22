La generazione di cannibali che si mangiò il passato

Notizia in breve

Una lista di scrittori e autori italiani include Niccolò Ammaniti, Aldo Nove, Daniele Luttazzi, Andrea G. Pinketts, Massimiliano Governi, Matteo Curtoni, Matteo Galiazzo, Luisa Brancaccio e Alda. La loro presenza nel testo è centrale, ma non vengono forniti dettagli specifici sulle loro opere o attività. Non ci sono informazioni su eventi, pubblicazioni o altri elementi che possano chiarire il motivo di questa raccolta di nomi. La lista appare come un insieme di figure del panorama letterario e culturale.