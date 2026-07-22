Nella regione Marche, un’ondata di maltempo ha provocato danni estesi durante la notte, con temporali, vento forte e tuoni che si sono protratti. Già nel pomeriggio precedente, i temporali avevano causato bombe d’acqua e trombe d’aria lungo la costa, danneggiando auto, tetti e campi. L’evento viene descritto come il più grave degli ultimi anni. Non ci sono ancora stime ufficiali sui danni complessivi.

Ancona, 22 luglio 2026 – L’ ondata di maltempo nelle Marche non si è placata durante la notte. Temporali, tuoni e vento forte in molte zone. Già nel pomeriggio di ieri l’ondata di maltempo ha causato diversi danni in tutta la regione tra bombe d’acqua e trombe d’aria sulla costa. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco: circa 300 quelli effettuati finora, principalmente per alberi e rami caduti, allagamenti e danni provocati dal forte vento. A supporto delle squadre marchigiane è giunto dal Comando dei Vigili del fuoco di Roma un modulo operativo, impiegato per far fronte alle numerose richieste di soccorso. Ecco gli interventi dalle 20 alle 7 di questa mattina, suddivisi per provincia: Pesaro Urbino: 22; Ancona: 33; Macerata: 21; Fermo: 22; Ascoli Piceno: 38. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - La furia del maltempo: auto distrutte, tetti divelti e campi devastati nelle Marche. “L’evento più grave degli ultimi anni”

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