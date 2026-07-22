La destra cercava l’egemonia culturale ma ha trovato Vannacci

Un ufficiale dell’esercito ha rilasciato dichiarazioni controverse, attirando l’attenzione pubblica. Le sue affermazioni hanno suscitato reazioni e discussioni sui social e tra le istituzioni. La vicenda viene definita come un tentativo di influenzare il dibattito culturale, con alcuni che si riferiscono a questa fase come il “momento Vannacci”. La questione si inserisce in un contesto di polemiche sulla libertà di espressione e sulla comunicazione pubblica.

Il “ momento Vannacci ” sembra non finire più. Anzi, è in corso un’operazione di egemonia culturale vannaccizzante, complice anche la cronacaccia nera. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, è diventato materiale di contesa elettorale estrema ed estremizzante. La destra ha già deciso, vannaccianamente parlando, da che parte stare. Forza Italia cerca di distinguersi, ma dentro il partito di Antonio Tajani c’è anche chi si smarca dalla linea di partito (favorevole alla grazia) e dice di non voler firmare alcunché, vedi Tommaso Calderone, convinto peraltro che non serva a niente lanciare appelli pubblici e che la grazia, lo dice la legge, spetta al presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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