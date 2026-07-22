La Corte Conti avverte la Toscana | il bilancio della sanità è in difficoltà

La Corte dei Conti ha segnalato alla Regione Toscana che il bilancio della sanità presenta una situazione di difficoltà nel mantenere l’equilibrio economico. La relazione evidenzia una persistente problematica nel contenimento delle spese e nel rispetto dei parametri di sostenibilità finanziaria del servizio sanitario. La regione è invitata a intervenire per migliorare la gestione e garantire la stabilità economica del settore sanitario.

La Corte dei Conti avverte la Regione Toscana: c'è una «persistente difficoltà a mantenere l'equilibrio economico del Servizio sanitario, sia in termini di ripiano delle perdite, finanziate ormai stabilmente con il ricorso alla tassazione, sia in termini di contributi agli investimenti finanziati con il ricorso all'indebitamento sempre più oneroso». La Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti si esprime così nella sua relazione al giudizio di parificazione sul rendiconto generale 2025 della Regione. Nel bilancio 2025 della Regione alla voce sanità il saldo di competenza è negativo per 64,8 milioni, confermando il ricorso a risorse del bilancio ordinario per il finanziamento della spesa sanitaria. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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