Il Tar ha annullato l’ordinanza di abbattimento della cornacchia di via Damiani a Pordenone, che era stata decisa dal sindaco. La decisione si basa sulla valutazione che l’uccello abbia dimostrato una superiorità tecnico-strategica, anche se descritto come impertinente e molesto. La sentenza impedisce l’abbattimento e conferma la possibilità di mantenere l’animale nella zona.

PORDENONE – È impertinente, molesta, forse perfino pericolosa, ma la cornacchia di via Damiani a Pordenone è salva. Niente abbattimento, come aveva ordinato il sindaco Alessandro Basso di Fratelli d’Italia. Hanno vinto gli ambientalisti che hanno ottenuto dal Tar del Friuli Venezia Giulia una sentenza di annullamento dell’ordinanza comunale. La cornacchia aveva fatto il nido su un albero davanti a una casa privata e i suoi attacchi a passanti e residenti erano dovuti al tentativo di difendere i propri piccoli. Secondo i giudici, la cornacchia ha agito seguendo un istinto naturale, ma ha comunque creato escoriazioni e ferite a qualche cittadino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La cornacchia di Pordenone è salva: “Ha dimostrato un’evidente superiorità tecnico-strategica”, il Tar annulla l’ordinanza di abbattimento

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