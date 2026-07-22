Notizia in breve

La Cina ha annunciato l’avvio di Waico, una nuova alleanza internazionale dedicata allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. La proposta si basa sull’idea che la cooperazione tra paesi sia essenziale, sottolineando che il progresso tecnologico non può essere il risultato di uno solo. La frase che accompagna l’annuncio evidenzia l’importanza di lavorare insieme, come una “sinfonia”, piuttosto che in modo isolato. L’obiettivo è promuovere uno sviluppo condiviso e collaborativo nel settore dell’IA.