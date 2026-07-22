La Cina lancia Waico | cos’è e come funziona la nuova alleanza sull’Ia voluta da Xi
La Cina ha annunciato l’avvio di Waico, una nuova alleanza internazionale dedicata allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. La proposta si basa sull’idea che la cooperazione tra paesi sia essenziale, sottolineando che il progresso tecnologico non può essere il risultato di uno solo. La frase che accompagna l’annuncio evidenzia l’importanza di lavorare insieme, come una “sinfonia”, piuttosto che in modo isolato. L’obiettivo è promuovere uno sviluppo condiviso e collaborativo nel settore dell’IA.
“In Cina, diciamo spesso che una singola corda non fa musica e un singolo albero non fa una foresta. Lo sviluppo dell’ intelligenza artificiale non dovrebbe essere un’esibizione solista di un singolo Paese, ma una sinfonia di cooperazione internazionale”. Parola di Xi Jinping che a Shanghai, in occasione della World Artificial Intelligence Conference 2026, ha battezzato la nascita dell’ Organizzazione mondiale per la cooperazione sull’intelligenza artificiale (Waico). Il presidente cinese l’ha definita come una “pietra miliare nella storia dello sviluppo mondiale dell’Ia”, aggiungendo che risponde alle richieste dei Paesi del Sud del mondo di una maggiore partecipazione alla governance di un tema così rilevante. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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