Il campionato di Serie B 2026-2027 inizia il 22 agosto con una trasferta dell’Ascoli contro l’Hellas Verona. La partita segna il debutto dei bianconeri nel torneo, che sarà il 28º nella storia del club. La stagione si apre con questa sfida, che si svolgerà in trasferta. La data di inizio è stata comunicata in anticipo, e la squadra si prepara a iniziare il campionato fuori casa.

Ascoli, 22 luglio 2026 – Il cammino dell’ Ascoli verso la salvezza partirà con la sfida in trasferta contro l’Hellas Verona che sabato 22 agosto costituirà l’esordio dei bianconeri nel prossimo campionato di serie B, il 28esimo della storia del Picchio. Nel cerimoniale del sorteggio del calendario cadetto, andato in scena ieri pomeriggio sotto le cento torri nel suggestivo teatro dei Filarmonici, è stato sorteggiato il cammino che la squadra guidata da Francesco Tomei sarà chiamata ad affrontare per raggiungere il proprio traguardo. Nel secondo e nel terzo turno il Del Duca tornerà a ruggire fortissimo nel doppio turno in casa che vedrà andare in scena gli incontri contro Carrarese (29 agosto) e Benevento (5 settembre). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

© Ilrestodelcarlino.it - La cerimonia dei calendari, l’Ascoli riparte da Verona: ecco l’anno che verrà in Serie B

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Serie B, il 22 luglio il sorteggio dei calendari ad Ascoli: l’attesa per Arezzo, Carrarese, Empoli e Pisa

Leggi anche: Come funziona il sorteggio dei calendari di Serie A: focus sui criteri che attendono la Juventus

Temi più discussi: Oggi il calendario. Alle 18 cerimonia al teatro Filarmoici; Dalla prima giornata al Boxing Day: tutto quello che il sorteggio della Serie B può raccontare; Ascoli Calcio 1898 - La nostra storia: in sala Cola dell'Amatrice l'esposizione dei cimeli bianconeri; Domani la presentazione del calendario della prossima Serie B: Toscane in attesa.

Calendari Serie B, 1ª giornata: sarà Palermo-Juve StabiaHa avuto luogo ad Ascoli Piceno il sorteggio dei calendari per la stagione di Serie B 2026-2027. La 95ª stagione del torneo cadetto si aprirà nel weekend 21-22 e 23 agosto ... forzapalermo.it

Calcio serie B, maxi copertura televisiva e web per la cerimonia del varo dei calendariMercoledì 22 luglio ore 18 la partenza ufficiale della nuova stagione sportiva della Serie BKT con la presentazione del calendario 2026/27 ad Ascoli. Un calendario asimmetrico, così come accade da tre ... catanzaroinforma.it