Venti anni dopo la pubblicazione di Gomorra, Roberto Saviano ha partecipato a un evento al festival letterario «Il Libro Possibile». Durante l’incontro, lo scrittore ha affermato che ci sono ancora molte storie da raccontare riguardo alle mafie e alla criminalità organizzata. Saviano è tornato a dialogare con il pubblico, sottolineando che il suo lavoro di inchiesta e denuncia continua. La presenza dello scrittore ha attirato un pubblico numeroso.

Vent’anni dopo la pubblicazione di Gomorra, il libro che ha segnato una svolta nel racconto delle mafie e nel giornalismo d’inchiesta italiano, Roberto Saviano torna a confrontarsi con il pubblico in uno degli appuntamenti più attesi del festival letterario «Il Libro Possibile». Lo scrittore sarà protagonista questa sera, alle 20.15 in piazza Aldo Moro a Polignano, dell’incontro «Gomorra - 20 anni dopo», introdotto dalla direttrice artistica della kermesse Rosella Santoro. Un dialogo che si inserisce nel solco della riflessione che attraversa tutta la sua opera: indagare il male senza considerarlo estraneo all’uomo, abbattere il muro dell’indifferenza e riaffermare il valore della responsabilità civile attraverso la forza della scrittura. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Roberto Saviano, «Gomorra, venti anni dopo c’è ancora tanto da scrivere»

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Roberto Saviano: 'Gomorra ha armato i ragazzini È un'idiozia'

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