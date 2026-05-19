La seguiva tutti i giorni da casa alla stazione | arrestato in flagranza dalla polizia per stalking un indiano di 40 anni

Un uomo di 40 anni di origini indiane è stato arrestato ieri dalla polizia in flagranza di reato. La vittima segnalava di essere costantemente seguita da casa fino alla stazione ogni giorno. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato l’uomo mentre si trovava ancora sul luogo, dopo aver accumulato diverse segnalazioni di comportamenti molesti. La persona arrestata è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Arezzo, 19 maggio 2026 – La seguiva tutti i giorni da casa alla stazione: arrestato in flagranza dalla polizia di stato per il reato di atti persecutori un cittadino indiano di 40 anni. Nell’ambito dell’attività di contrasto alla violenza domestica e di genere, svolta dalla Polizia di Stato, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, per stalking, un uomo di origini indiane, di quarant’anni, alla luce delle reiterate condotte moleste e vessatorie poste in essere nei confronti di una ragazza ventenne, nel corso degli ultimi mesi. L’attività d’indagine svolta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, traeva origine, in particolare, da reiterate condotte persecutorie poste in essere dal cittadino straniero di origini indiane nei confronti di una giovane studentessa universitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La seguiva tutti i giorni da casa alla stazione: arrestato in flagranza dalla polizia per stalking un indiano di 40 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Domodossola, arrestato un uomo di 57 anni per stalking: seguiva una studentessaI carabinieri di Domodossola hanno arrestato un uomo di 57 anni con l'accusa di atti persecutori aggravati nei confronti di una studentessa. "Portaci tutti i gioielli o ti perquisiamo la casa", 37enne tenta di truffare un'anziana livornese: arrestato alla stazione. VIDEOLa donna era pronta a consegnargli oltre 15mila euro in monili ma il provvidenziale intervento dei carabinieri ha evitato che il raggiro si compiesse... lucia che mostra la sua contentezza per il cast dicendo che li conosceva tutti li seguiva proprio una di noi mi fa morire quasi vorrebbe la carta per poter non discuterci x.com Dovevamo fare domande alla KTM questo weekend? reddit