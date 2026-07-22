La boxe tarantina non va in vacanza | tre eventi in arrivo dopo i successi di Policoro
Dopo le vittorie a Policoro, la boxe tarantina si prepara a tre eventi tra fine luglio e inizio agosto. La Quero-Chiloiro organizza un calendario fitto di appuntamenti che porterà il pugilato in tre diverse piazze del territorio. L’estate della boxe nel territorio tarantino continua senza pause, con incontri programmati dopo i successi degli atleti locali sul ring di Policoro.
Tarantini Time Quotidiano L’estate della boxe tarantina entra nel vivo. Dopo le positive prestazioni offerte dai propri atleti sul ring di Policoro, la Quero-Chiloiro si prepara a un intenso calendario di appuntamenti che, tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, porterà il pugilato in tre diverse piazze del territorio. La società guidata dal maestro benemerito Vincenzo Quero, insieme ai figli Cosimo e Cataldo, sarà protagonista nell’organizzazione di tre manifestazioni che coinvolgeranno atleti provenienti da diverse regioni italiane. Il primo appuntamento è in programma sabato 25 luglio a Ginosa, in Piazza IV Novembre, dove andrà in scena la prima edizione del “Trofeo Città di Ginosa”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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