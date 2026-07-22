Tarantini Time Quotidiano L’estate della boxe tarantina entra nel vivo. Dopo le positive prestazioni offerte dai propri atleti sul ring di Policoro, la Quero-Chiloiro si prepara a un intenso calendario di appuntamenti che, tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, porterà il pugilato in tre diverse piazze del territorio. La società guidata dal maestro benemerito Vincenzo Quero, insieme ai figli Cosimo e Cataldo, sarà protagonista nell’organizzazione di tre manifestazioni che coinvolgeranno atleti provenienti da diverse regioni italiane. Il primo appuntamento è in programma sabato 25 luglio a Ginosa, in Piazza IV Novembre, dove andrà in scena la prima edizione del “Trofeo Città di Ginosa”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - La boxe tarantina non va in vacanza: tre eventi in arrivo dopo i successi di Policoro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La boxe tarantina inaugura l’estate con la IV Coppa dello JonioLa boxe tarantina apre l’estate con la quarta edizione della Coppa dello Jonio, organizzata dalla coppia Quero-Chiloiro.

Bimbo di 3 anni annega nella piscina in vacanza: tragedia poche ore dopo l’arrivo della famigliaUn bambino di 3 anni è morto annegato nella piscina di una casa affittata in Andalusia, poche ore dopo l’arrivo della famiglia.