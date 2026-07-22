Kean al Como? Tutti i dettagli della trattativa E Zirkzee
Il Como sta trattando con la società di appartenenza di Moise Kean per portarlo in prestito. La trattativa è in corso e si stanno definendo i dettagli dell’accordo. Nel frattempo, si discute anche di Zirkzee, anche lui nel mirino di altri club. La situazione resta in evoluzione, con incontri tra le parti per arrivare a una soluzione. La trattativa per Kean coinvolge anche aspetti contrattuali e di disponibilità del giocatore.
Nella nuova puntata del Blitz, Fabiana Della Valle, Roberto Maida e Giulio Saetta parlano dello stato della trattativa per Moise Kean, messo nel mirino del Como. Nel frattempo, Zirkzee potrebbe essere l'uomo giusto per l'attacco della Juventus? Guarda l'episodio completo per l'analisi. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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