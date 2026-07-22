Kean al Como? Tutti i dettagli della trattativa E Zirkzee

Notizia in breve

Il Como sta trattando con la società di appartenenza di Moise Kean per portarlo in prestito. La trattativa è in corso e si stanno definendo i dettagli dell’accordo. Nel frattempo, si discute anche di Zirkzee, anche lui nel mirino di altri club. La situazione resta in evoluzione, con incontri tra le parti per arrivare a una soluzione. La trattativa per Kean coinvolge anche aspetti contrattuali e di disponibilità del giocatore.