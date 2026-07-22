A soli trenta minuti da Tokyo, si trova Kawagoe, città storica giapponese poco frequentata dai turisti. Mentre le zone più popolari della capitale sono affollate, qui le strade conservano un’atmosfera d’altri tempi, risalente all’epoca degli shogun. La città mantiene edifici tradizionali e un’atmosfera che sembra essersi fermata nel passato, offrendo un contrasto con la frenesia urbana di Tokyo.

Mentre milioni di turisti affollano le strade di Shibuya e Shinjuku, a soli trenta minuti dalla frenesia della capitale giapponese esiste un mondo dove il tempo sembra essersi fermato all’epoca degli shogun. Kawagoe, una città di 350.000 abitanti nella prefettura di Saitama, conserva gelosamente l’atmosfera del periodo Edo in un modo che nemmeno Tokyo riesce più a offrire. Non è un caso che i giapponesi la chiamino affettuosamente “Piccola Edo” – Ko-edo nel linguaggio locale. La storia di questa città racconta di un passato glorioso. Durante il periodo Edo (1603-1868), quando Tokyo si chiamava ancora Edo e il Giappone era sotto il controllo degli shogun Tokugawa, Kawagoe era un hub commerciale strategico. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Kawagoe: la città storica giapponese a 30 minuti da Tokyo che i turisti ignorano

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