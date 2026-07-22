Juventus Women ecco il settimo colpo dell’estate bianconera | visite mediche per la giapponese Chiba – VIDEO

La giocatrice giapponese Remina Chiba ha completato le visite mediche e si è unita alla rosa della Juventus Women. È il settimo acquisto della società in questa sessione di mercato. La notizia è stata confermata attraverso un video che mostra le fasi delle visite mediche svolte dalla calciatrice. La sua firma con il club è avvenuta ufficialmente in questa estate.

di Mauro Munno Tutti i dettagli sull’arrivo di Remina Chiba alla Juventus Women: la giapponese ha svolto le visite mediche per diventare il settimo colpo. Remina Chiba ha sostenuto in queste ore le visite al J Medical ed è pronta a trasformarsi ufficialmente in un nuovo rinforzo per la Juventus Women. Come anticipato nelle scorse settimane da , la dirigenza ha piazzato il 7° colpo di questo mercato estivo, assicurandosi la calciatrice a parametro zero. L’esterna d’attacco si è liberata dall’Eintracht Francoforte, compiendo il percorso inverso rispetto a Paulina Krumbiegel. Il suo approdo rappresenta un momento storico per la società, poiché si prepara a diventare la 1ª tesserata giapponese nella storia della Juve, forte di 26 presenze e 3 gol con la propria Nazionale maggiore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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