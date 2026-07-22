Raffaele Aresini, classe 2009, ha firmato un contratto con la Juventus Under 18 fino al 2028. Dopo una stagione in prestito dal Genoa, ora il giocatore è ufficialmente di proprietà della squadra torinese. La società ha annunciato il riscatto, che rappresenta il primo acquisto di mercato per la squadra giovanile. Aresini passa così alla Juventus a titolo definitivo, consolidando il proprio legame con il club.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 18, Raffaele Aresini è ufficialmente di proprietà della Vecchia Signora: dopo una stagione in prestito dal Genoa, ora il giocatore è bianconero a tutti gli effetti. Il recap della sua ultima stagione. Arrivato l’estate scorsa un po’ sotto traccia dal Genoa per rinforzare l’Under 17 di mister Grauso, ora Raffaele Aresini è ufficialmente un giocatore della Juventus. I bianconeri hanno esercitato il diritto di riscatto sul suo cartellino e siglato un accordo con l’esterno d’attacco campano fino al 30 giugno del 2028. Aresini dunque, seguendo il normale flusso delle categorie, giocherà nella stagione 202627 con l’Under 18 freschissima di iscrizione al campionato nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Juventus Under 18, il primo colpo di mercato è il riscatto di Aresini: il classe 2009 firma fino al 2028 con i bianconeri. I dettagli dell’accordo

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