Il difensore classe 2009 Andrea Donato ha firmato il suo primo contratto da professionista con l’Inter, valido fino al 2029. Dopo una stagione con numerosi gol tra club e Nazionale, il giocatore si lega ufficialmente ai nerazzurri.

di Fabio Zaccaria Settore giovanile Inter, ora è anche ufficiale: dopo una stagione straordinaria e ricca di gol tra club e Nazionale, il difensore centrale Andrea Donato si lega ai nerazzurri fino al 2029. I dettagli dell’accordo e i suoi numeri. Il settore giovanile Inter mette un mattoncino importante per costruire il futuro, il difensore classe 2009 Andrea Donato ha infatti firmato nelle scorse ore il primo contratto da professionista con il club nerazzurro. Un premio più che meritato per un ragazzo che ha dimostrato di essere uno dei protagonisti assoluti sia con la maglia dell’Inter sia nella Nazionale di categoria campione d’Europa.... 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Settore giovanile Inter, primo contratto da professionista per il classe 2009 Donato: il difensore campione d’Europa firma fino al 2029

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